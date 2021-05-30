В Очаково-Матвеевском районе очевидцы встретили свинью на поводке

В Очаково-Матвеевском районе встретили даму с огромной свиньей на поводке. Кадрами с редакцией Москвы 25 поделились телезрители.

Девушка выгуливала необычное животное на улице Веерной в Москве. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.