Москва 24 покажет развод пеших и конных караулов на Соборной площади

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

29 мая после долгого перерыва на Соборной площади Кремля снова начнут показывать искусство воинских ритуалов.

Развод пеших и конных караулов Президентского полка зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире. Сопровождать выступление будет живая музыка духового оркестра. В прошлом году воинские ритуалы были отменены из-за пандемии коронавируса.

Смотрите трансляцию 29 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.