Церемония развода пеших и конных караулов возобновится с 29 мая

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Федеральная служба охраны возобновляет проведение церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле, сообщает ТАСС.

Первая в этом сезоне церемония пройдет 29 мая. Традиционно она будет проводиться на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь по субботам в 12:00.

Современную церемонию развода пеших и конных караулов утвердили осенью 2004 года. За 15 сезонов она стала визитной карточкой Кремля.

В 2020 году сезон пропустили из-за распространения коронавируса.