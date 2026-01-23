Форма поиска по сайту

23 января, 11:50

Технологии
Эксперт Елшин: зарядка быстрее изнашивается, если часто оставлять ее в розетке

Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять зарядку в розетке

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Зарядное устройство быстрее изнашивается, если его часто оставлять в розетке. Об этом "Газете.ру" рассказал научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин.

Эксперт пояснил, что современные зарядные устройства с сертификатом качества имеют многократный запас прочности. То есть в нормальных условиях их конструкция исключает самовозгорание даже при условии круглосуточного подключения к сети. Однако окончательно потенциальный риск исключить невозможно.

"Контрафактная продукция, не прошедшая никаких испытаний, часто лишена базовых элементов защиты от перегрева и скачков напряжения. Другим критическим фактором является состояние домашней электрической сети", – объяснил он.

По словам эксперта, сетевой адаптер продолжает потреблять электроэнергию, даже если к нему не подключен смартфон. И хотя мощность крайне мала и составляет не более 0,2–0,3 Вт для одного устройства, постоянное напряжение приводит к изнашиванию внутренних компонентов.

Эксперт отметил, что качество кабеля играет не меньшую роль, чем само зарядное устройство, поскольку напрямую влияет как на скорость зарядки, так и на безопасность.

Он предупредил, что при повреждении изоляции продолжать использовать провод опасно, а попытки заизолировать проблемное место не устраняют риск, так как при нарушении внешнего слоя может быть повреждена и внутренняя изоляция.

Специалист указал, что поддельные кабели часто изготавливаются с применением горючих материалов, имеют плохую внутреннюю изоляцию и недостаточное сечение проводника.

Если зарядка начинается только при определенном положении кабеля или разъема, это свидетельствует о потере электрического контакта в одном из участков, что представляет серьезную опасность. Такой провод, подчеркнул он, использовать нельзя.

В случае если проблема кроется в разъеме телефона, что можно проверить, подключив разные кабели, устройство следует отнести в сервисный центр.

Кроме того, эксперт рекомендовал регулярно осматривать розетки и вилки на наличие признаков перегрева, включая потемнение пластика и запах гари. Он также назвал целесообразным полностью отключать зарядные устройства от сети при длительном отсутствии дома или во время гроз, когда возможны скачки напряжения.

В заключение специалист посоветовал приобретать только сертифицированные аксессуары у проверенных производителей, добавив, что большинство зарядных устройств, продаваемых на маркетплейсах под видом известных брендов по заниженной цене, на деле являются подделками сомнительного качества.

Ранее эксперт Борис Лопатин дал советы при потере телефона. По его словам, в первую очередь необходимо приостановить обслуживание номера. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на сайте оператора или позвонить в контакт-центр. После подтверждения личности номер перевыпустят на новую сим-карту.

