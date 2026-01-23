Эксперт Елшин: зарядка быстрее изнашивается, если часто оставлять ее в розетке

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Зарядное устройство быстрее изнашивается, если его часто оставлять в розетке. Об этом "Газете.ру" рассказал научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин.

Эксперт пояснил, что современные зарядные устройства с сертификатом качества имеют многократный запас прочности. То есть в нормальных условиях их конструкция исключает самовозгорание даже при условии круглосуточного подключения к сети. Однако окончательно потенциальный риск исключить невозможно.

"Контрафактная продукция, не прошедшая никаких испытаний, часто лишена базовых элементов защиты от перегрева и скачков напряжения. Другим критическим фактором является состояние домашней электрической сети", – объяснил он.

По словам эксперта, сетевой адаптер продолжает потреблять электроэнергию, даже если к нему не подключен смартфон. И хотя мощность крайне мала и составляет не более 0,2–0,3 Вт для одного устройства, постоянное напряжение приводит к изнашиванию внутренних компонентов.

Эксперт отметил, что качество кабеля играет не меньшую роль, чем само зарядное устройство, поскольку напрямую влияет как на скорость зарядки, так и на безопасность.

Он предупредил, что при повреждении изоляции продолжать использовать провод опасно, а попытки заизолировать проблемное место не устраняют риск, так как при нарушении внешнего слоя может быть повреждена и внутренняя изоляция.

Специалист указал, что поддельные кабели часто изготавливаются с применением горючих материалов, имеют плохую внутреннюю изоляцию и недостаточное сечение проводника.

Если зарядка начинается только при определенном положении кабеля или разъема, это свидетельствует о потере электрического контакта в одном из участков, что представляет серьезную опасность. Такой провод, подчеркнул он, использовать нельзя.

В случае если проблема кроется в разъеме телефона, что можно проверить, подключив разные кабели, устройство следует отнести в сервисный центр.

Кроме того, эксперт рекомендовал регулярно осматривать розетки и вилки на наличие признаков перегрева, включая потемнение пластика и запах гари. Он также назвал целесообразным полностью отключать зарядные устройства от сети при длительном отсутствии дома или во время гроз, когда возможны скачки напряжения.

В заключение специалист посоветовал приобретать только сертифицированные аксессуары у проверенных производителей, добавив, что большинство зарядных устройств, продаваемых на маркетплейсах под видом известных брендов по заниженной цене, на деле являются подделками сомнительного качества.

