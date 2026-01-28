Россиянам объяснили, возможно ли выселение из квартиры за долги по ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Выселение за долги по жилищно-коммунальным услугам считается крайней мерой, применяемой только по решению суда и не ко всем должникам. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что задолженность сама по себе не всегда приводит к автоматической потере жилья. В частности, если недвижимость находится в собственности, то выселить должника нельзя.

"Даже при значительной задолженности суд вправе принять решение о взыскании долга, начислении пеней, аресте счетов или имущества, но право собственности сохраняется. Единственное исключение – если жилье не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны", – пояснил Якубовский.

Однако ситуация с нанимателями жилья по договору социального найма несколько отличается, продолжил депутат. В таком случае выселение возможно, если задолженность по ЖКУ сохраняется на протяжении 6 месяцев без уважительных причин.

Но и здесь обязателен судебный порядок, по которому должнику предоставляется другое жилье. Помещение будет соответствовать санитарным нормам, но его площадь окажется в разы меньше.

"Выселение "на улицу" законом не допускается. При этом суд всегда оценивает обстоятельства дела: наличие несовершеннолетних детей, инвалидности, тяжелого заболевания, потерю работы. Если есть объективные причины образования долга и предпринимаются попытки его погашения, суд, как правило, ограничивается реструктуризацией задолженности", – подытожил чиновник.

С 1 марта в России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Нововведение поможет исключить просрочки и начисления пеней.

При этом граждане, для которых оплата ЖКУ составляет значительную часть семейного бюджета, могут рассчитывать на частичную компенсацию этих затрат через субсидии, указывала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, соответствующие льготы предоставляются, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от общего дохода семьи.