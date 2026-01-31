Два причала второго маршрута речного электротранспорта временно не работают

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причалы второго маршрута регулярного речного электротранспорта "Нагатинский затон" и "Московская верфь" временно не работают. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент суда на маршруте ЗИЛ – Печатники проходят без остановки.

Ранее новый плавучий причал "Лужники" установили в Москве. Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.

Между тем в Москве начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город. В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций.

