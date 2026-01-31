31 января, 14:50Транспорт
Два причала второго маршрута речного электротранспорта временно не работают
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Причалы второго маршрута регулярного речного электротранспорта "Нагатинский затон" и "Московская верфь" временно не работают. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На данный момент суда на маршруте ЗИЛ – Печатники проходят без остановки.
Ранее новый плавучий причал "Лужники" установили в Москве. Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.
Между тем в Москве начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город. В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций.
