Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента, которого ранее доставили в Домодедовскую больницу. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

"Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", – говорится в сообщении.

В свою очередь, подмосковное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование, в ходе которого будут выявлены контактные лица. Помимо этого, специалисты произвели забор биоматериала и выдали предписание на проведение дезинфекции.

В ведомстве граждан призвали избегать контакта с животными, которые могут быть носителями инфекции, в том числе с грызунами и приматами, во время поездок за границу. Кроме того, рекомендуется тщательно соблюдать правила личной гигиены.