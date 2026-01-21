NT: новый опасный штамм оспы обезьян зафиксирован в Индии

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Новый опасный штамм оспы обезьян выявлен в штате Керала в Индии. Об этом сообщила газета Navbharat Times.

"Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку", – отмечается в сообщении.

Специалисты Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий провели совместные исследования, в результате которых пришли к выводу, что речь идет о ранее обнаруженном штамме Clade Ib в Африке.

Он обладает высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Кроме того, эксперты установили, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 совершали поездки за границу.

До этого ученые заявляли об угрозе появления нового патогена Х. В качестве причины они указали на значительное снижение уровня вакцинации населения против оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш, а также на возрастающую устойчивость самих вирусов.

Например, научный сотрудник Саутгемптонского университета Майкл Хед отметил рост числа заражений оспой обезьян и появление новых штаммов.

