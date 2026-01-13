В Италии 14 человек погибли от неизвестной эпидемии

Фото: depositphotos/jukai5

По меньшей мере 14 человек погибли в итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино с начала 2026 года от неизвестной эпидемии. Об этом сообщает издание Corriere Fiorentino со ссылкой на мэра Марио Аньелли.

По его словам, такой статистики не наблюдалось в коммуне даже во время эпидемии коронавируса. Для сравнения за весь 2025 год в Кастильон-Фьорентино погибли 133 человека.

Все часовни, капеллы и кладбища в округе переполнены. Несмотря на напряженность, специалисты связывают рост смертности с сезонными заболеваниями, возрастом и онкологией.

"Возможно, это совпадение, особенно неудачный период, или, может быть, недавняя холодная погода и волна гриппа, поразившая наиболее уязвимые слои населения", – отмечается в статье.

В декабре 2025 года британские ученые обнаружили новый рекомбинированный штамм вируса mpox (известен как оспа обезьян. – Прим. ред.), охарактеризованный исследователями как неуязвимый.

Новый штамм был выявлен у человека, недавно прибывшего из Азии. Лабораторные исследования подтвердили, что вирус является рекомбинированным, то есть содержит генетический материал двух разных циркулирующих в мире групп mpox.