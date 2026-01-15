Daily Star: болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Четыре вируса, такие как оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш, могут привести к возникновению неизвестного патогена Х, который может стать причиной новой масштабной пандемии уже в 2026 году, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Star.

Как пишет газета, эксперты связывают такую угрозу со значительным снижением уровня вакцинации населения против указанных заболеваний и возрастающей устойчивостью самих вирусов.

Научный сотрудник в области глобального здравоохранения на медицинском факультете Саутгемптонского университета в Великобритании Майкл Хед отметил, что в настоящее время наблюдается рост числа заражений по всему миру.

"Вспышки оспы обезьян продолжаются во многих странах мира, в том числе в Европе, например в Испании", – заявил Хед.

По его словам, появляются новые штаммы и становится все более очевидно, что вирус, ранее считавшийся крайне редким, теперь распространился по всему миру.

Хед также выразил опасения, что краснуха, которую когда-то считали практически побежденной, может вернуться, поскольку использование вакцины MMR, защищавшей от кори, эпидемического паротита и краснухи, достигло минимального уровня за последние 15 лет.

В свою очередь, профессор молекулярной и клеточной вирусологии Университета Глазго Эд Хатчинсон добавил, что вирус птичьего гриппа (H5N1) также активно мутирует. Теперь он способен передаваться от птиц к млекопитающим, например коровам, а значит, потенциально может распространяться и через молоко.

Он подчеркнул, что, пока вирус H5N1 циркулирует и инфицирует людей, он будет представлять угрозу возникновения пандемии. По его мнению, в случае такой вспышки у человечества будут противовирусные препараты и возможность разработки вакцин против новых штаммов, однако новая пандемия гриппа все равно станет серьезной проблемой.

Вместе с тем вирус Оропуш, передающийся человеку через укус зараженной мошки, обычно проявляет симптомы в течение восьми дней после укуса и схож по клинической картине с лихорадкой денге и вирусом Зика.

"В 2026 году вспышки Оропуша, скорее всего, продолжат беспокоить путешественников в Северной и Южной Америке. Кровососущая мошка, переносящая вирус, встречается по всей Северной и Южной Америке, в том числе на юго-востоке США. Ареал распространения вируса может продолжать расширяться", – рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Вирджинии, профессор Джексон.

Автор материала обращает внимание на то, что каждая из этих болезней теоретически способна привести к появлению вируса X – ранее неизвестного штамма.

До этого сообщалось, что в итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино с начала 2026 года по меньшей мере 14 человек погибли от неизвестной эпидемии. Уточнялось, что такой статистики не наблюдалось в коммуне даже во время эпидемии коронавируса. Для сравнения, за весь 2025 год в Кастильон-Фьорентино погибли 133 человека.