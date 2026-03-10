В Казахстане не ждут резкого роста цен после повышения утильсбора на авто из РФ

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Власти Казахстана не ожидают сильного увеличения цен на машины после повышения утильсбора на авто, которые импортируют из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев, передает ТАСС.

"Совместный приказ наш и министерства экологии еще не подписан. Здесь мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, мы просто зеркалим ситуацию", – отметил Нагаспаев, напомнив, что в России утильсбор для машин из Казахстана был увеличен в десятки раз.

По словам министра, страна старается организовать равный доступ транспорта на рынки РФ и Казахстана. В частности, принимаются меры для развития собственного автопрома.

Нагаспаев также обратил внимание, что в Казахстан привозят не так много российских автомобилей. По его словам, доля импорта транспортных средств из России в Казахстан достигает примерно 3,7% от общего количества.

"Я отношусь к этому нормально, нормальный рыночный механизм", – добавил министр, говоря о повышении утильсбора.

Ранее в РФ вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.