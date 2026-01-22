Роспотребнадзор заявил о готовности к "четверной эпидемии"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фоне обсуждений в международном медицинском сообществе угрозы "четверной эпидемии" в России действует эффективная система эпидемиологического надзора. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что за рубежом специалисты рассматривают риск возможной пандемии, связанной с четырьмя вирусами, – птичьим гриппом, лихорадкой Оропуш, краснухой и оспой обезьян. Они, по данным иностранных СМИ, активно эволюционируют и потенциально могут привести к появлению новой "болезни X".

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России ведется постоянный мониторинг циркуляции патогенов, включая перечисленные инфекции. Также существуют высокочувствительные отечественные тест-системы для их диагностики и вакцины для профилактики ряда таких заболеваний.

Об угрозе появления нового патогена Х ученые заявили в середине января. В качестве причины они указали на значительное снижение уровня вакцинации населения против ряда распространенных инфекций, а также на возрастающую устойчивость самих вирусов.

Например, научный сотрудник Саутгемптонского университета Майкл Хед отметил рост числа заражений оспой обезьян и появление новых штаммов.