Трамп заявил, что США могут "заключить сделку" с Кубой

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

США могут "заключить сделку" с Кубой, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

"Куба находится в состоянии упадка <...>. Мы ведем обсуждения с людьми с Кубы, с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе, так что посмотрим, что получится", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Ранее Трамп объявил в Соединенных Штатах режим ЧС из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. По его мнению, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии.

В ответ кубинские власти призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции из-за давления со стороны США.

Россия осудила действия Штатов против Кубы, рассматривая ЧС как рецидив стратегии давления. В свою очередь, американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес посоветовал всем туристам, находящимся на Кубе, покинуть остров, "пока не стало поздно".