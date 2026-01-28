Рубио заявил, что Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание, что полностью прекратит поставки венесуэльской нефти для Кубы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в письменных показаниях, подготовленных для представления перед сенатским комитетом по иностранным делам.

Штаты будут внимательно следить за действиями временных властей по восстановлению стабильности в государстве.

При этом Вашингтон не исключает силовых мер против Каракаса для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными, указал госсекретарь.

"Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США", – передает слова Рубио РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы после прошедшей военной операции со стороны США "очень хорошо работают". Он указал, что американские компании готовятся к масштабным инвестициям в нефтяную промышленность Боливарианской Республики.

