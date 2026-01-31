Форма поиска по сайту

31 января, 10:16

Политика

МИД РФ осудил решение США о чрезвычайном положении против Кубы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия решительно осуждает новые ограничительные меры США против Кубы, рассматривая принятое чрезвычайное положение рецидивом стратегии давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что данные действия являются очередным радикальным шагом в рамках политики максимального давления на Кубу, направленной на ее экономическое ослабление.

"Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права", – приводятся слова Захаровой на сайте дипведомства.

Вместе с тем представитель ведомства обратила внимание и на объявление США России враждебным и злонамеренным государством в антикубинском документе. По ее словам, это негативно сказывается на возможности диалога и посредничестве Вашингтона в урегулировании конфликтов в различных регионах мира.

"Не можем принять попытки создания препятствий международному сотрудничеству, тем более со страной, в которой складывается сложная социально-экономическая ситуация, во многом вызванная длящейся почти 70 лет американской торгово-экономической и финансовой блокадой", – продолжила дипломат.

Захарова напомнила, что Россия и Куба имеют особые исторические связи, характеризующиеся всесторонним взаимодействием и широкой общественно-политической поддержкой в обеих странах.

"При этом, как мы также неоднократно подчеркивали, это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", – заключила она.

Режим ЧС в США из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы американский лидер Дональд Трамп объявил 30 января. По его мнению, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии, пытаясь сорвать санкции США и международного сообщества.

До этого Трамп подписал исполнительный указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Они будут действовать в отношении импортируемых в США товаров. Размер тарифов пока не определен.

В свою очередь, власти республики призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

