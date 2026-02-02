Форма поиска по сайту

02 февраля, 09:16

Политика

Медведев рассказал, что был готов нажать ядерную кнопку на посту президента

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что, когда он стал президентом, морально был готов нажать ядерную кнопку при необходимости.

"Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может", – сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Поэтому, подчеркнул Медведев, если человек к такому не готов, то ему следует отказаться от данной должности.

Он добавил, что в то время участвовал в необходимых тренировках, которые касались и ядерного оружия. Зампред Совбеза напомнил о существовании специальных документов, согласно которым есть российская ядерная доктрина, а также развиваются стратегические ядерные силы страны.

Поэтому нельзя исключать возможности их применения. Однако лучше бы до такого не дошло, заключил политик.

В интервью Медведев также сообщил, что военная победа в СВО на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Он уточнил, что ему хотелось бы скорейшего достижения целей спецоперации.

