Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 07:56

Город

Газопровод на юго-западе Москвы построен более чем на половину

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы составляет уже более 50%. Об этом сообщает на портале мэра и правительства столицы.

Строится он на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Его протяженность составит около 3,5 километра. Газопровод будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах, а также жилищно-коммунальные хозяйства и объекты энергетики.

В строительстве специалисты комплекса городского хозяйства используют несколько разных методов. Открытая прокладка сочетается с бестраншейными технологиями, в том числе с микротоннелированием. Таким образом, газопровод прокладывается глубоко, но без больших земляных работ. Это удобно для мест, где много домов, подземных коммуникаций и дорог.

Закрытые переходы были разделены на 14 участков, что помогло уменьшить воздействие на окружающую среду. В проходке тоннелей задействована специальная машина, поступательные движения которой обеспечивает домкратная станция. Таким образом прокладывается сеть интервалами свыше 300 метров.

Газопровод подключат к автоматизированной системе дистанционного управления центральной диспетчерской Мосгаза. Благодаря этому параметры его работы можно будет контролировать непрерывно. При любых экстренных ситуациях специалисты смогут отключить некоторые отдельные участки менее чем за 1,5 минуты.

Завершиться работы должны во втором квартале этого года. Газопровод спроектировали таким образом, что он сможет функционировать на протяжении 40 и более лет.

В прошлом году в столице обновили и построили 19 газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. После работ удалось обеспечить качественное газоснабжение москвичей, а также уменьшить износ сетей.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Читайте также


городстроительствоЖКХ

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика