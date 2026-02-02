Газопровод на юго-западе Москвы построен более чем на половину

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Готовность газопровода высокого давления на юго-западе Москвы составляет уже более 50%. Об этом сообщает на портале мэра и правительства столицы.

Строится он на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Его протяженность составит около 3,5 километра. Газопровод будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах, а также жилищно-коммунальные хозяйства и объекты энергетики.

В строительстве специалисты комплекса городского хозяйства используют несколько разных методов. Открытая прокладка сочетается с бестраншейными технологиями, в том числе с микротоннелированием. Таким образом, газопровод прокладывается глубоко, но без больших земляных работ. Это удобно для мест, где много домов, подземных коммуникаций и дорог.

Закрытые переходы были разделены на 14 участков, что помогло уменьшить воздействие на окружающую среду. В проходке тоннелей задействована специальная машина, поступательные движения которой обеспечивает домкратная станция. Таким образом прокладывается сеть интервалами свыше 300 метров.

Газопровод подключат к автоматизированной системе дистанционного управления центральной диспетчерской Мосгаза. Благодаря этому параметры его работы можно будет контролировать непрерывно. При любых экстренных ситуациях специалисты смогут отключить некоторые отдельные участки менее чем за 1,5 минуты.

Завершиться работы должны во втором квартале этого года. Газопровод спроектировали таким образом, что он сможет функционировать на протяжении 40 и более лет.

В прошлом году в столице обновили и построили 19 газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. После работ удалось обеспечить качественное газоснабжение москвичей, а также уменьшить износ сетей.

