Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,5 км

Фото: телеграм-канал "ИВиС ДВО РАН"/Юрий Демянчук

Вулкан Шивелуч произвел пепловый выброс на высоту 11,5 километра над уровнем моря. Об этом в телеграм-канале сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Уточняется, что выброс был зафиксирован в 05:51 по московскому времени. Шлейф пепла протянулся на 80 километров на северо-запад от вулкана. Ему присвоили красный код авиационной опасности.

До этого Шивелуч выбросил столб пепла на 6 километров над уровнем моря в понедельник, 2 февраля. Тогда шлейф распространился на 70 километров к западу – северо-западу от вулкана.

Ученые также указали на рост купола вулкана Молодой Шивелуч, который был разрушен во время мегаизвержения в 2023 году. По словам специалистов, купол будет разрушаться и снова расти, так как это цикличный процесс.

