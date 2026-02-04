Начало февраля в Москве может оказаться самым холодным в XXI веке

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Первая пятидневка февраля может оказаться в Москве самой холодной в XXI веке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он напомнил, что средняя температура в первые три дня февраля в столице составила минус 18,9 градуса. Это на 12,2 градуса ниже средних показателей.

Еще более холодным начало второго месяца года было только в 2012-м – тогда температура за аналогичный период составила минус 20,2 градуса.

В этом феврале пик морозов еще впереди, подчеркнул Леус. В столичном регионе ожидаются две очень холодные ночи с температурой ниже минус 20 градусов.

В Москве, по прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы, 6 февраля.

В связи с похолоданием скорректирована работа столичной системы отопления. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

