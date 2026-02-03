МЖД примет допмеры для подготовки поездов из-за холодов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Московская железная дорога (МЖД) принимает дополнительные меры для технической подготовки поездов на фоне похолодания, сообщила пресс-служба магистрали.

В частности, созданы новые бригады для оказания сервисной помощи на конечных станциях, задействовано оборудование для ускорения обслуживания в депо, а также привлечен технический персонал.

Во избежание скопления пассажиров на платформах проход регулируется через турникеты. Кроме того, увеличена частота информирования людей о прибытии и отправлении составов. Параллельно на МЖД непрерывно ведется контроль за состоянием путей, стрелочных переводов, светофоров и пассажирской инфраструктуры.

Ранее поезда Казанского направления МЖД задерживались в пути по техническим причинам. Из-за непогоды 2 февраля электрички останавливались на станциях Быково и 88-й километр. По этой причине в вечерний час пик нарушился график движения поездов в сторону области.