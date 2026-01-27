Морозная погода сохранится в Москве до конца зимы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Морозная погода задержится в Москве и в феврале. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в начале месяца температура может составить около минус 15 градусов. Например, 1–2 февраля ожидается снег. Столбики термометров в эти дни будут находится на отметке минус 10–15 градусов, что гораздо ниже нормы.

Синоптик добавил, что до конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов. Вторая декада месяца также будет холодной. Температура придет в норму и, возможно, повысится только ближе к концу зимы.

С ночи вторника, 27 января, в столичном регионе продолжается снегопад. Ожидается, что в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Количество осадков, зафиксированных в городе за ночь, уже стало рекордным за последние 30 лет. При этом итоговый максимум станет известен после 21:00.

