Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 17:40

Общество

Морозная погода сохранится в Москве до конца зимы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Морозная погода задержится в Москве и в феврале. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в начале месяца температура может составить около минус 15 градусов. Например, 1–2 февраля ожидается снег. Столбики термометров в эти дни будут находится на отметке минус 10–15 градусов, что гораздо ниже нормы.

Синоптик добавил, что до конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов. Вторая декада месяца также будет холодной. Температура придет в норму и, возможно, повысится только ближе к концу зимы.

С ночи вторника, 27 января, в столичном регионе продолжается снегопад. Ожидается, что в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Количество осадков, зафиксированных в городе за ночь, уже стало рекордным за последние 30 лет. При этом итоговый максимум станет известен после 21:00.

"Атмосфера": снегопады продолжатся в Москве 28 января

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика