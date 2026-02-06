Мастер-классы и интерактивные шоу пройдут на Фестивале науки в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Программа, включающая 10 научных треков, эксперименты, мастер-классы и интерактивные шоу, состоится для школьников, учителей, студентов, молодых ученых на Фестиваль науки во Дворце пионеров на Воробьевых Горах 8 февраля. Об этом рассказал директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

"Это отличная возможность узнать, как работает современная наука сегодня, познакомиться с исследовательскими проектами, а также поучаствовать в экспериментах. Например, у вас будет возможность поучаствовать в мастер-классе по моделированию ДНК или выращиванию микрозелени, узнать, почему и как движутся звезды. Каждый найдет интересную для себя науку", – передает департамент образования и науки слова директора центра.

Школьники, уже знакомые с научными проектами, поделились ожиданиями от фестиваля. Например, 11-классница Анна Семенченко из Троицкого лицея отметила, что ее научное увлечение началось с проектов Центра педагогического творчества и Центра науки, где она освоила лабораторные методы ПЦР и электрофореза.

Она назвала фестиваль ценной площадкой для диалога с учеными, знакомства с актуальными научными достижениями и демонстрации практического применения передовых технологий.

Ее сверстница Елизавета Семенченко, учащаяся в том же образовательном учреждении, добавила, что в центре ей удалось реализовать несколько проектов, однако особенно запомнилось школьнице изучение биоинформатики.

"Мы сравнивали профили клеток с мутациями и без, чтобы выявлять нарушенные последовательности ДНК. На фестивале я планирую посетить все выставки и встретиться с профессионалами своего дела", – рассказала Семенченко.

В свою очередь, 9-классник Алексей Валадов из школы № 962 поделился, что на данный момент работает над фильтром на основе хитина для очистки воды от микропластика.

"Любовь к науке привила мне учительница физики. Центр науки дал мне возможность развивать свой проект, познакомиться с учеными и найти друзей. Всем рекомендую посетить эти места и попробовать себя в роли исследователя", – отметил школьник.

Фестиваль науки в Москве станет площадкой не только для демонстрации проектов и экспериментов, но и для образовательных встреч. Участники смогут узнать о современных образовательных программах и правилах приема в университеты, а также получить консультации по научной и исследовательской деятельности.

Масштабный Фестиваль науки на Воробьевых горах состоится в третий раз. Организаторы ожидают более 3 тысяч гостей. Участники мероприятия смогут принять участие в экспериментах по биохимии, биоинформатике, физике и химии.

Педагогов ждут эксклюзивные сессии, раскрывающие современные методики обучения и способы органично вплести научные достижения в учебные курсы. А для начинающих исследователей предусмотрены специальные зоны для знакомств и плодотворного обмена идеями.