Фестиваль московской науки в столице соберет свыше 3 тысяч гостей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На Воробьевых горах в Московском дворце пионеров в День российской науки, 8 февраля, состоится масштабный Фестиваль московской науки, который пройдет уже в третий раз. Он соберет более 3 тысяч гостей – школьников, педагогов и молодых ученых, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, одна из главных целей фестиваля – показать, что наука может быть увлекательным приключением, способным перерасти в будущую профессию. Она отметила, что Москва старается создать среду, которая поддерживает и развивает это увлечение, начиная с самых ранних лет.

Участников ждут интерактивные активности: они смогут смоделировать молекулу ДНК, запрограммировать робота, освоить выращивание микрозелени и узнать о движении небесных тел.

В программе также запланированы состязания роботов и занятия в школе юного космонавта на базе планетария. В ходе мастер-классов ребята познакомятся с различными промышленными и химическими процессами – от создания упаковки до производства средств для тушения пожаров.

Для педагогов подготовлены специальные сессии о современных методиках преподавания и интеграции научных практик в учебные программы. Молодые исследователи смогут пообщаться на площадках для нетворкинга и обмена опытом.

Фестиваль является ключевым событием проекта "В центре науки", реализуемого Центром педагогического мастерства. В течение года участники проекта проходят обучающие программы, работают над собственными исследованиями в ведущих лабораториях столицы. В 2025 году различные активности проекта, включая хакатоны, курсы и конкурс "Наставники московской науки", объединили более четырех тысяч человек.

Подобные инициативы способствуют раннему раскрытию талантов, формированию у детей практических навыков и поддержке молодежной науки, что соответствует целям государственных программ "Профессионалитет" и "Все лучшее – детям" в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Регистрация на фестиваль открыта на сайте проекта.

