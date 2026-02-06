Японская фигуристка Сакамото выиграла короткую программу в командном турнире ОИ-2026

Фото: Getty Images/Joosep Martinson

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии, набрав 78,88 балла. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место заняла американка Алиса Лью (74,90 балла), третье – итальянка Лара Наки Гутманн (71,62), а грузинка Анастасия Губанова встала на пятую позицию с 67,79 балла.

В общем зачете лидерами являются США (25 баллов), второе место занимает Япония (23), а третье – Италия (22).

Короткая программа командного турнира мужчин состоится 7 февраля. После этого будет организован произвольный танец.

Олимпийские игры проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. До соревнований допустили 13 атлетов из России.

В частности, в состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.