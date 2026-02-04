Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 08:49

Происшествия

Спасатели на Сахалине эвакуируют рыбаков со льдины

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

На Сахалине спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыбаков", – отметили в ведомстве.

К месту ЧП прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. В результате на берег были доставлены 43 человека, операция в настоящий момент продолжается. Отмечается, что никто не пострадал.

Всего к спасению рыбаков привлечены 12 человек и 6 единиц техники, в том числе внештатные формирования администрации Долинска.

Ранее спасатели сняли трех подростков со льдины на озере в Калининграде. Дети решили погулять, однако, отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.

До этого в населенном пункте Пески Ленинградской области спасли 5 рыбаков. Мужчины находились на льдине, которая откололась от основного ледового поля и отплыла от берега на километр.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика