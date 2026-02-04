Спасатели на Сахалине эвакуируют рыбаков со льдины

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

На Сахалине спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыбаков", – отметили в ведомстве.

К месту ЧП прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. В результате на берег были доставлены 43 человека, операция в настоящий момент продолжается. Отмечается, что никто не пострадал.

Всего к спасению рыбаков привлечены 12 человек и 6 единиц техники, в том числе внештатные формирования администрации Долинска.

Ранее спасатели сняли трех подростков со льдины на озере в Калининграде. Дети решили погулять, однако, отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.

До этого в населенном пункте Пески Ленинградской области спасли 5 рыбаков. Мужчины находились на льдине, которая откололась от основного ледового поля и отплыла от берега на километр.

