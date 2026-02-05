Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:08

Наука

Магнитная буря началась на Земле

Фото: depositphotos/KrisCole

Слабая магнитная буря накрыла Землю, рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В настоящий момент уровень геомагнитных возмущений оценивается как G1. Однако в течение суток они могут усилиться до G2 или G3, предупредили ученые.

Буря возникла как общий ответ магнитосферы планеты на высокую солнечную активность, наблюдаемую с начала месяца. Спусковым механизмом стало прибытие вечером 4 февраля края плазменного облака, выброшенного в космос 2-го числа в результате крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.

Вместе с тем ученые обратили внимание на сильные полярные сияния, зафиксированные в ночной зоне Западного полушария Земли. Их интенсивность достигла максимального уровня – 10.

В частности, яркое свечение можно увидеть над всей территорией Канады и северными штатами США. При этом для России ситуация прояснится через 10 часов, когда линия дня и ночи достигнет европейской части страны, заключили в лаборатории.

Накануне, 4 февраля, на Солнце произошло сразу 9 вспышек, из которых 8 оказались предпоследнего класса мощности М, а еще 1 – самого высокого класса Х.

Первая вспышка М2.0 произошла в 01:50, а наиболее мощная, М4.9, была зарегистрирована в 05:39 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E05) и длилась 24 минуты.

Последнее событие (Х4.2) было зафиксировано в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E04). Продолжительность составила 16 минут.

На Землю обрушатся магнитные бури из-за вспышек на Солнце

