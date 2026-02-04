Восемь мощных вспышек произошли на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Восемь вспышек предпоследнего класса мощности М зафиксировано на Солнце в среду, 4 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, первая вспышка М2.0 произошла в 01:50. Наиболее мощная вспышка, М4.9, была зарегистрирована в 05:39 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E05) и длилась 24 минуты.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: от минимального класса А до максимального Х. Каждая следующая буква в шкале означает десятикратное увеличение интенсивности – класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

Подобные вспышки, как правило, сопровождаются выбросами плазмы. Ее облака, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса X. Ее пик был достигнут в 17:08 во вторник, 3 февраля. Очевидных признаков выброса плазмы к Земле по состоянию на 17:32 не было.