06 февраля, 16:05

Происшествия

Суд отправил в психбольницу уфимца, выбросившего дочь с 4-го этажа

Фото: телеграм-канал SHOT

Уфимский суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который в прошлом году выбросил 3-летнюю дочь из окна 4-го этажа дома. Об этом пресс-служба регионального СУ Следственного комитета сообщила РИА Новости.

Уточняется, что окончательное решение по делу о покушении на убийство вынес Орджоникидзевский районный суд города. Заседание проходило за закрытыми дверьми, без участия представителей прессы.

Инцидент произошел 9 октября 2025 года в одном из домов на улице Ульяновых. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям.

Спустя время стало известно, что 15 лет назад задержанный лечился у психиатра. На момент совершения преступления мужчина не наблюдался у специалиста, но мог обращаться в хозрасчетные клиники. Со слов соседей, фигурант злоупотреблял алкоголем.

В январе 2026-го расследование уголовного дела в отношении уфимца было завершено. По сведениям регионального СК, у фигуранта выявили хроническое психическое расстройство, из-за которого он не мог адекватно оценивать свои действия.

судыпроисшествиярегионы

