Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа в Уфе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже в Уфе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 9 октября в одном из домов на улице Ульяновых. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

В СК заявили, что 34-летний мужчина был задержан, сейчас с ним проводятся необходимые следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

На месте происшествия находятся руководители и сотрудники следственного отдела, а также криминалисты и полицейские. Они опрашивают очевидцев и других свидетелей, а также изучают жилищно-бытовые и социальные условия семьи. По результатам осмотра назначат судебные экспертизы.

В свою очередь, правоохранительные органы заявили ТАСС, что отец ребенка сейчас находится в психически нестабильном состоянии. Кроме того, в его поведении есть странности.

"Запросили у нашей республиканской психиатрической больницы все сведения, обращался он туда или нет", – добавил собеседник агентства.

Ранее в Китае мужчина случайно выбросил свою шестимесячную дочь из окна шестого этажа во время ссоры с женой. Он пришел домой пьяным, после чего его супруга оставила с ним ребенка, так как занималась в этот момент домашними делами.

Когда лежавший на диване муж проигнорировал плач дочери, женщина отругала его за невнимательность к младенцу. Началась ссора, и мужчина, взяв девочку на руки, подошел к окну. Он хотел успокоить ребенка, но случайно выбросил его. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.