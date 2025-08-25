Москвич, выбросивший с 16-го этажа сына и супругу, отправлен в психбольницу

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

39-летний житель Москвы, который выбросил из окна сына и жену, отправлен на лечение в психиатрическую больницу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в убийстве двух лиц, в том числе ребенка. По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы было установлено, что злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством и в момент преступления не осознавал опасность своих действий.

Тела женщины и ребенка были найдены утром 25 августа 2024 года под окнами дома на Красноказарменной улице. По версии следствия, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, выбросил 36-летнюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже злоумышленника задержали, а спустя время он был арестован.