РИА Новости: у выбросившего из окна жену и ребенка в Москве выявлена передозировка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве, был госпитализирован с передозировкой антидепрессантами, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник издания предположил, что он мог получить передозировку антидепрессантами. Подозреваемый является руководителем одного из отделов Центробанка, рассказал источник.

Тела женщины и ребенка нашли утром 25 августа под окнами дома на Красноказарменной улице. По версии силовиков, 39-летний подозреваемый находился в неадекватном состоянии, а потом выбросил 36-летюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину задержали.