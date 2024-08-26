РИА Новости: у выбросившего из окна жену и ребенка в Москве выявлена передозировка

26 августа, 12:43Происшествия
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина, подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве, был госпитализирован с передозировкой антидепрессантами, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Собеседник издания предположил, что он мог получить передозировку антидепрессантами. Подозреваемый является руководителем одного из отделов Центробанка, рассказал источник.
Тела женщины и ребенка нашли утром 25 августа под окнами дома на Красноказарменной улице. По версии силовиков, 39-летний подозреваемый находился в неадекватном состоянии, а потом выбросил 36-летюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину задержали.
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