SCMP: в Китае мужчина случайно выбросил маленькую дочь из окна во время ссоры с женой

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В Китае мужчина по фамилии Чжао случайно выбросил свою шестимесячную дочь из окна во время ссоры с супругой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего его супруга оставила с ним ребенка, так как занималась в этот момент домашними делами. Когда лежавший на диване муж проигнорировал плач дочери, женщина отругала его за невнимательность к ребенку.

Из-за этого супруги начали ругаться. В ходе ссоры Чжао взял девочку на руки и подошел к окну их квартиры на шестом этаже. Мужчина хотел покачать ребенка, чтобы успокоить, однако случайно выбросил его из открытого окна.

После он отвез младенца в больницу, где врачи диагностировали девочке тяжелую черепно-мозговую травму и травматический шок, который вызвал многочисленные повреждения органов.

В суде Чжао отрицал вину, настаивая на том, что инцидент был несчастным случаем, однако его все равно приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее сотрудники полиции в дагестанском Каспийске спасли двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже. В ведомстве отметили, что ребенка на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра. По предварительным данным, матери детей уложили их спать и отправились в клуб.