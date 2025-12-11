В ГД прокомментировали сообщения о появлении "Конституции для зумеров"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Школьникам и студентам лучше читать Конституцию России в оригинальном виде, чтобы избежать двусмысленности в трактовках законов. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, сообщает издание "Абзац".

В соцсетях ранее появились фотографии "Конституции для зумеров", где используются различные формулировки в духе "Базовый вайб страны", "Права и свободы чела" и так далее. Уточнялось, что издание якобы можно купить в книжных магазинах.

Парламентарий считает, что текст главного закона страны действительно сложный, но для его объяснения есть педагог. Кроме того, об этом говорят в школах в ходе "Разговоров о важном", а в вузах и колледжах – на "Основах российской государственности".

"В семье есть старший значимый взрослый, который может объяснить, что написано в Конституции, поэтому я не сторонник таких инновационных подходов. <...> Конституция не должна быть искажена, потому что те термины <...> можно трактовать весьма неоднозначно, поэтому вопрос весьма дискуссионный", – пояснила Харченко.

При этом книга не продается в точках розничной сети "Читай-город – Буквоед", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на коммерческого директора сети Инну Касенову. По ее словам, любое издание Конституции должно содержать точную копию официального текста главного закона страны.

"К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным", – указала Касенова.

Ранее стало известно, что самым частым источником раздражения для россиян стал молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи". Так считают 38% опрошенных граждан.

Еще 37% выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть россиян оказались недовольны "псевдоделовыми" формулировками, включая слова "синергия", "прозрачно", "в треке" и "финализировать".

