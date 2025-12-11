Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 18:11

Политика

В ГД прокомментировали сообщения о появлении "Конституции для зумеров"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Школьникам и студентам лучше читать Конституцию России в оригинальном виде, чтобы избежать двусмысленности в трактовках законов. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, сообщает издание "Абзац".

В соцсетях ранее появились фотографии "Конституции для зумеров", где используются различные формулировки в духе "Базовый вайб страны", "Права и свободы чела" и так далее. Уточнялось, что издание якобы можно купить в книжных магазинах.

Парламентарий считает, что текст главного закона страны действительно сложный, но для его объяснения есть педагог. Кроме того, об этом говорят в школах в ходе "Разговоров о важном", а в вузах и колледжах – на "Основах российской государственности".

"В семье есть старший значимый взрослый, который может объяснить, что написано в Конституции, поэтому я не сторонник таких инновационных подходов. <...> Конституция не должна быть искажена, потому что те термины <...> можно трактовать весьма неоднозначно, поэтому вопрос весьма дискуссионный", – пояснила Харченко.

При этом книга не продается в точках розничной сети "Читай-город – Буквоед", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на коммерческого директора сети Инну Касенову. По ее словам, любое издание Конституции должно содержать точную копию официального текста главного закона страны.

"К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным", – указала Касенова.

Ранее стало известно, что самым частым источником раздражения для россиян стал молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи". Так считают 38% опрошенных граждан.

Еще 37% выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть россиян оказались недовольны "псевдоделовыми" формулировками, включая слова "синергия", "прозрачно", "в треке" и "финализировать".

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика