Филолог Каленчук заявила, что ударение в слове "звонит" изменится

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Ударение в слове "звонит" постепенно смещается на первый слог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марию Каленчук.

Она утверждает, что это закономерный языковой процесс: все глаголы на "-ить" за последние 100 лет постепенно смещают ударение с окончания на корень слова.

Эксперт отметила, что тенденция к смещению ударения на первый слог уже наблюдается.

По ее словам, это не случайность, а закономерность.

"Что тогда делать со словами "варит", "солит", "дружит" и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове "звонит" изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится", – добавила она.

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На втором месте стоят ошибки в постановке ударений. Кроме того, лишь 18% жителей страны считают себя абсолютно грамотными.

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