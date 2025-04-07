Депутат Аксененко предложил в 10 раз увеличить штраф за употребление мата

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Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил увеличить до 10 тысяч рублей штраф за употребление мата в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий предложил внести поправки в КоАП РФ, по статье 20.1 которого употребление мата в Сети и общественных местах является мелким хулиганством. В настоящий момент за это правонарушение можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

"У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка", – подчеркнул Аксененко.

По словам депутата, региональное отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС), созданное РПЦ, "услышало призыв". Поправки были подготовлены совместно с организацией и юристами. В дальнейшем парламентарий планирует внести инициативу в работу комиссии.

Изменения в законодательстве, по словам Аксененко, рассмотрит рабочая группа и комитеты ГД. Кроме того, обратил внимание депутат, для юридических лиц, в частности организаторов концертной деятельности, также необходимо ужесточить наказание за данное правонарушение.

"Отдельная тема для обсуждения – это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий", – указал парламентарий.

Занимающий пост сопредседателя правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов добавил, что камеры видеонаблюдения могут стать эффективным инструментом для выявления нарушений закона.

Ранее председатель движения "Россия Православная" и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал разработать в России требования, согласно которым нецензурная лексика и оскорбительные выражения будут запрещены в общественно доступных эфирах и на онлайн-платформах.

В обращении к главе министерства культуры РФ Ольге Любимовой депутат отметил, что нецензурная лексика негативно влияет на людей, в том числе на молодежь, а также вызывает острую озабоченность.