Депутат Иванов призвал очистить онлайн-платформы от мата и оскорблений

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Председатель движения "Россия Православная" и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к главе Минкульта РФ Ольге Любимовой с просьбой разработать требования, согласно которым нецензурная лексика и оскорбительные выражения будут запрещены в общественно доступных эфирах и на онлайн-платформах. Об этом сообщает News.ru.

В своем обращении Иванов указал на распространенную в медиапространстве проблему – частое использование нецензурной лексики. По его словам, это негативно влияет на людей, в том числе на молодежь, а также вызывает острую озабоченность.

"Мы предлагаем рассмотреть внедрение системы штрафов и санкций за нарушения, а также создать эффективные механизмы мониторинга и фильтрации контента", – указал депутат.

Ранее проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий развеял миф о том, что русский мат появился во время монгольского нашествия. По его словам, такая лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды и не являлась запретной. Он утверждает, что наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года.

