Филолог рассказал об истинных причинах появления русского мата

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Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял миф о том, что русский мат появился во время монгольского нашествия. Об этом он рассказал радио Sputnik.
По его словам, такая лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды и не являлась запретной.
"Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, раньше были вполне допустимыми. Они являются однокоренными со многими древними словами, которые обозначали вполне приличные явления", – рассказал филолог.
Он также добавил, что сложно определить, когда именно общеупотребительные слова превратились в обсценную лексику. Но Осадчий утверждает, что наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года.
"Тогда было опасно говорить на литературном языке. Этим можно было выдать свою принадлежность к дворянству или духовенству. Власть стремилась всячески показать свою близость к народу. Тогда и появилась мода на крепкое словцо", – считает филолог.
Ранее филологи назвали самые популярные слова 2019 года. Самым употребляемым словом года в русскоязычных медиа в этом году стало "пожар".
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