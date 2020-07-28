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Общество

10:27

Филолог рассказал об истинных причинах появления русского мата

общество наука

Фото: depositphotos/Ivankmit

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял миф о том, что русский мат появился во время монгольского нашествия. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По его словам, такая лексика существовала на Руси задолго до прихода монголов и становления Золотой Орды и не являлась запретной.

"Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, раньше были вполне допустимыми. Они являются однокоренными со многими древними словами, которые обозначали вполне приличные явления", – рассказал филолог.

Он также добавил, что сложно определить, когда именно общеупотребительные слова превратились в обсценную лексику. Но Осадчий утверждает, что наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года.

"Тогда было опасно говорить на литературном языке. Этим можно было выдать свою принадлежность к дворянству или духовенству. Власть стремилась всячески показать свою близость к народу. Тогда и появилась мода на крепкое словцо", – считает филолог.

Ранее филологи назвали самые популярные слова 2019 года. Самым употребляемым словом года в русскоязычных медиа в этом году стало "пожар".

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