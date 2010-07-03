Филологи назвали самые популярные слова 2019 года

Названы самые популярные слова 2019 года

Самым употребляемым словом года в русскоязычных медиа в этом году стало "пожар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Государственного института русского языка имени Пушкина.

"Всплеск частотности слова "пожар" обусловлен двумя событиями – пожар в соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири", – объяснил научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял "протест".

В материалах СМИ и социальных сетях филологи выявили более 100 ключевых слов этого года. Осадчий отметил, что частотность употребления ключевых слов сравнивалась с этим же показателем за три последних года. Слово "пожар" в 2019 году использовалось в пять раз чаще, а слово "протест" – в три раза чаще.

По данным Государственного института русского языка имени Пушкина, в 2018 году главным словом стало "шпиль". Раньше это слово было техническим, но после ажиотажа вокруг дела Скрипалей частотность его употребления выросла. Также очень популярными в 2018 году были слова "пенсионный", "мундиаль" и "новичок".

