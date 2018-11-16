В Институте русского языка назвали слово года

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Слово "шпиль" стало самым популярным у россиян в 2018 году. Об этом рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

"Слово "шпиль" до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Вторым по популярности в 2018 году стало слово "пенсионный". По словам Осадчего, это объясняется тем, что изменения в пенсионном законодательстве стали одним из главных событий в России. Он также отметил, что в последнее время ощутимее всего на выбор слова влияют социальные сети.

Ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал прилагательное "токсичный" (toxic) словом года. Его также можно перевести как "ядовитый" или "отравляющий".

В английский язык слово пришло из латыни в XVII веке. А изначально оно произошло от греческого выражения toxikon pharmakon, означавшего смертельный яд, которым в древности пропитывали стрелы. Авторы словаря отмечают, что в 2018 году количество просмотров страницы со значением этого слова в 2018 году увеличилось на 45%. Причем его использовали как в прямом, так и в переносном значении.

Чаще всего пользователи употребляли выражение "токсичные химикаты". В тройку лидеров также вошли "токсичная маскулинность" и "токсичное вещество".