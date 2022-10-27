Матерные слова предложили заменить на названия насекомых-вредителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет лесного хозяйства Московской области предложил заменить нецензурную брань на названия насекомых-вредителей. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

"В лесу множество вредителей, названия которых, сказанные правильной интонацией, могут противника обескуражить еще до начала боя", – говорится в публикации.

Специалисты предложили следующий список фраз:



"Ах ты короед настырный!";

"Не скрыться от тебя никуда, лептура четырехполосая!";

"Той ли дорогой ты идешь, дровосек валежный!";

"Взгляни на меня, амбарный долгоносик!";

"Сотый раз тебе повторю, пьявица красногрудая!";

"Кто же ты, блошка капустная?"

Кроме того, обидчика можно назвать "клоп сосновый", "козявка ивовая", "плодожил желудевый" и "звездчатый пилильщик-ткач".

Ранее клинический психолог Егор Семенов рассказал, что матерная речь может помочь избавиться от негативных эмоций во время сильного стресса или тревожности.

По мнению эксперта, нецензурная лексика не всегда говорит о плохом воспитании или неумении держать себя в рамках. Напротив, считает Семенов, подобная брань может оказать положительный эффект на психику. Но излишние ругательства могут быть причиной серьезного заболевания, добавил он.

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