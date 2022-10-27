16:48Общество
Матерные слова предложили заменить на названия насекомых-вредителей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комитет лесного хозяйства Московской области предложил заменить нецензурную брань на названия насекомых-вредителей. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.
"В лесу множество вредителей, названия которых, сказанные правильной интонацией, могут противника обескуражить еще до начала боя", – говорится в публикации.
Специалисты предложили следующий список фраз:
- "Ах ты короед настырный!";
- "Не скрыться от тебя никуда, лептура четырехполосая!";
- "Той ли дорогой ты идешь, дровосек валежный!";
- "Взгляни на меня, амбарный долгоносик!";
- "Сотый раз тебе повторю, пьявица красногрудая!";
- "Кто же ты, блошка капустная?"
Кроме того, обидчика можно назвать "клоп сосновый", "козявка ивовая", "плодожил желудевый" и "звездчатый пилильщик-ткач".
Ранее клинический психолог Егор Семенов рассказал, что матерная речь может помочь избавиться от негативных эмоций во время сильного стресса или тревожности.
По мнению эксперта, нецензурная лексика не всегда говорит о плохом воспитании или неумении держать себя в рамках. Напротив, считает Семенов, подобная брань может оказать положительный эффект на психику. Но излишние ругательства могут быть причиной серьезного заболевания, добавил он.
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