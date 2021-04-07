Психолог объяснила, почему люди стали больше материться в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Запреты лишь усиливают человеческие желания, сказала психолог, психотерапевт Елена Сюр в эфире радио КП, комментируя закон о запрете мата в интернете.
"Мы живем в стране противоречий: когда что-то нам запрещают, это вызывает еще больший интерес, еще большее желание это усилить. Такая характеристика у людей", – сказала специалист.
Она отметила, что использование нецензурной лексики свидетельствует о глубинной боли, которую испытывает человек, а также о неумении иначе выразить эмоции.
Сюр уточнила, что в ряде случаев нецензурная лексика помогает лучше донести мысль, однако чаще люди используют мат просто для словца.
"Это часто говорит о необразованности человека, о том, что он не может как-то по-другому связать свою фразу", – сообщила психолог.
Обращаясь к собственной практике, она отметила, что преимущественно встречает людей, старающихся реже ругаться матом.
"Стараются перевести уже в другое русло. Все же мы сейчас поднимаемся к уровню более образованной страны, более дипломатичной, более достойной, более порядочной. Мат – это все-таки такая рабоче-крестьянская история", – заключила Сюр.
1 февраля в России начал действовать закон о запрете мата в соцсетях. Больше нельзя грубо выражаться, пропагандировать насилие, ненависть и вражду.
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