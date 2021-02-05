В Госдуме объяснили, будут ли штрафовать за мат в соцсетях

Россияне стали материться в соцсетях чаще после того, как интернет-площадки обязали удалять нецензурные выражения. Закон об ограничении такой информации действует в стране с 1 февраля. Разбираемся, кому и в каких случаях грозит ответственность за крепкое словцо в Сети и запретят ли полностью мат в интернете.



Уши вянут

По данным "Медиалогии", в понедельник и вторник, 1–2 февраля 2021 года, пользователи соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и Instagram опубликовали более 646 тысяч постов с нецензурной бранью. Авторы исследования сопоставили такую статистику с 3–4 февраля 2020 года, которые тоже были будними. В эти дни россияне разместили 426,5 тысячи публикаций с матом в тексте.

Похожую тенденцию заметили и в агентстве "Социальные сети". По их данным, всплеск нецензурной активности начался 22–23 января 2021 года на фоне новости о скором вступлении поправок, обязывающих соцсети блокировать противоправный контент. Прирост составил 30% к среднесуточным показателям. Схожая история произошла и 1–2 февраля, уточнили в агентстве.

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" с 1 февраля обязывают социальные сети удалять публикации с незаконным контентом в течение суток. Под это подпадает и нецензурная брань. Находить подобные публикации площадки должны с помощью собственного мониторинга.

Кроме того, в конце декабря был принят закон, который накажет соцсети за неудаление запрещенных данных. К ним относятся, к примеру, детская порнография, способы изготовления и использования наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, а также сообщения с явным неуважением к обществу и государству.

Если владелец сайта, информационного ресурса или провайдера хостинга отказался удалить запрещенную информацию, гражданам будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч – при повторном нарушении), должностным лицам – от 200 до 400 тысяч рублей (от 500 до 800 тысяч – при повторном нарушении), юридическим лицам – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей (от 1/20 до 1/10 размера выручки за прошлый календарный год, но не менее 4 миллионов рублей – при повторном нарушении).

За распространение детской порнографии, информации о наркотиках, призывы к экстремизму, которые не были удалены с ресурса, наказание еще суровее. Для физлиц предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей (от 200 до 500 тысяч рублей – при повторном нарушении), для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей (от 800 тысяч до миллиона рублей – при повторном нарушении) и для юридических лиц – от 3 до 8 миллионов рублей (от 1/10 до 1/5 размера выручки за прошлый календарный год, но не менее 8 миллионов рублей – при повторном нарушении).



Штраф всем?

Один из авторов вступивших в силу поправок, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что никто за мат в соцсетях наказан не будет.





Сергей Боярский первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вступивший в силу законопроект не запрещает использование нецензурной лексики ни для соцсетей, ни для пользователей. И санкции ни для одних и ни для других не предусмотрены.

"Штрафы для соцсетей действительно введены, но другим законом и по другому поводу: за отказ удалять запрещенную информацию после требования Роскомнадзора. Нецензурная брань к запрещенной информации никаким образом не относится. Ни в одном законе, который касается интернета и соцсетей, нет санкций для конечных пользователей", – объяснил Боярский.



Штрафы для физических лиц были введены с целью не допустить ситуаций с уходом от ответственности юрлица как владельца интернет-площадки путем перехода в статус физлица, подчеркнул он.

"Волна публикаций про запрет мата в соцсетях и штраф за него является классическим недопониманием, в каком-то смысле это фейк-ньюс как он есть. Закон совершенно о другом. Мы определили понятие "социальная сеть", создаем их реестр, вменяем им в обязанности мониторить свои площадки в целях поиска, блокировки и удаления противоправной информации, перечень которой определен законом. Мат к этому не относится", – заявил парламентарий.

Боярский добавил, что соцсети теперь обязаны сдавать отчет о проделанной работе в Роскомнадзор. Эта информация будет проанализирована, чтобы понять, какого противоправного контента сейчас больше и какая из площадок эффективнее выстроила работу по борьбе с ним, заявил собеседник Москвы 24.

Депутат подчеркнул, что само по себе матерное слово в публикации не является правонарушением, однако если оно относится к конкретному человеку, то такая ситуация расценивается как оскорбление. В таком случае пользователь может пожаловаться в соцсеть, а она по новому закону в течение 30 дней должна на это отреагировать. Ранее площадки не обязаны были отвечать на подобные жалобы оперативно, продолжает Боярский.

Парламентарий добавил, что под понятие "социальная сеть" в принятом законе не подпадает Telegram. В данном случае он характеризуется как мессенджер. Соответственно, телеграм-каналы также не подпадают под действие вступивших в силу поправок, резюмировал Боярский.

Доктор юридических наук, профессор Антон Серго согласился, что принятые поправки в первую очередь направлены на соцсети, а не на их пользователей.

"У нас всегда старались бороться с площадками, а не с рядовыми нарушителями. Прежде всего, неприятности ожидают соцсети", – рассказал эксперт Москве 24.





Антон Серго доктор юридических наук При этом нормы, которые касаются клеветы, оскорблений в любом случае всегда были в Административном и Уголовном кодексах. Они остаются и продолжают действовать независимо от того, было это совершено в социальной сети или вне ее.

Периодически как "мелкое хулиганство" в России оформляется и использование ненормативной лексики, отметил эксперт. Это может произойти в случае, если пользователь допустил мат в публичной записи и на него пожаловались в правоохранительные органы. Но до массовых наказаний за подобные вещи дойдет еще очень нескоро, считает собеседник Москвы 24.

Юрист добавил, что с принятием поправок за нецензурную брань пользователей жестко начнут наказывать сами соцсети. Это связано с тем, что площадке проще заблокировать сквернослова, чем постоянно отслеживать его активность.