В Telegram появился бот, способный изменять номера и голос

11:08
В России получил распространение новый Telegram-бот, который обучен подменять номера и имитировать голоса других людей. Об этом рассказал глава отдела информационной безопасности компании "СерчИнформ" Алексей Дрозд, передает газета "Коммерсант".
По словам эксперта, ранее для подобных операций требовалось устанавливать на смартфон сторонние приложения, а также менять настройки телефонии по интернет-протоколу. Новый бот, в свою очередь, предлагает более простую технологию.
"После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему", – подчеркнул Дрозд.
Опасность нового бота подтвердил заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информбезопасности Group-IB Ярослав Каргалев. Он указал на то, что жертва мошенничества в момент звонка увидит имя записанного в контактах абонента и по доверчивости может лишиться денег или персональной информации.
Ранее пользователей оповестили о хакерской атаке на Facebook. В результате неправомерных действий в руки злоумышленников попали личные телефонные номера владельцев аккаунтов. Торговля данными организована в мессенджере Telegram.
В Telegram появился бот, который позволяет легко подделать номер и голос при звонке
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