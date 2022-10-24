Эксперт назвал полезное свойство матерной речи

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Матерная речь может помочь избавиться от негативных эмоций во время сильного стресса или тревожности. Об этом сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на клинического психолога Егора Семенова.

По мнению эксперта, нецензурная лексика не всегда говорит о плохом воспитании или неумении держать себя в рамках. Напротив, считает Семенов, подобная брань может оказать положительный эффект на психику.

Он объяснил, что во время стресса люди зачастую теряют способность к хладнокровию и здравомыслию, этому мешают гормоны, вырабатывающиеся при тревожности. Из-за этого человек может забыть некоторые подходящие слова и вспомнить бранные.

Специалист подчеркнул, что в таком случае мат является полезным, нецензурная брань помогает преодолеть страх. Но, отметил Семенов, излишние ругательства могут быть причиной серьезного заболевания.

Он напомнил о синдроме Туретта, когда человек начинает выкрикивать непристойности и сильно дергаться. Помимо этого, излишне материться могут люди с поражением лобных отделов головного мозга.

Ранее доцент Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина рассказала, что границы и условия использования ненормативной лексики изменились в РФ за последние 25 лет.

По ее мнению, носитель русской культуры обязан владеть матерной лексикой, но при этом понимать, когда ее можно использовать, а когда – нет.

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