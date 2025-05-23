Россияне назвали "кринж" и "изи" самыми раздражающими словами

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Молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи" стал самым частым источником раздражения для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования одной из контентных платформ и портала "Грамота.ру".

Всего в опросе приняли участие 1 272 респондента из разных регионов РФ. Выяснилось, что 38% опрошенных раздражают молодежные слова. Еще 37% выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть россиян недовольны "псевдоделовыми" формулировками.

"Это выражения "синергия", "прозрачно", "в треке", "финализировать" и другие слова из корпоративного новояза", – говорится в исследовании.

Еще 27% раздражены заимствованиями из других языков, включая слова "ревью", "бэкграунд", "ноунейм". При этом 32% респондентов заявили, что канцелярский стиль речи больше всего раздражает их на сайтах компаний, а еще 31% – в юридических и банковских документах, 27% опрошенных назвали официальные письма от государственных органов, 23% указали на интерфейс приложений, а 18% вспомнили школьные учебники.

При этом 35% граждан РФ не доверяют источнику в Сети, если видят ошибки или нарушения языковых норм. Еще 27% не спешат верить тексту, если видят, что это было сгенерировано нейросетью, а 24% – если увидели ошибки в пунктуации или вообще не нашли запятых.

Нарушения в переписке с друзьями в мессенджерах и соцсетях считают допустимыми 39% участников опроса, а 27% не придают большого значения ошибкам в переписке с коллегами или руководством. При этом еще 16% считают нормальным уходить от норм в общении с представителями госструктур, а 14% – при взаимодействии с клиентами.

35% участников опроса заметили сильные перемены в русском языке, но 38% заявили лишь о небольших изменениях. В частности, треть россиян посчитали допустимым несоблюдение правил слитного и раздельного написания "не" с другими словами.

Но чуть менее терпимы россияне к заменам буквы "ё" на "е", такой вариант допустили 26% участников опроса. По мнению 18% опрошенных россиян, можно периодически нарушать правила склонения числительных.

Также 17% опрошенных уверены в допустимости не соблюдать правила слитного или раздельного написания приставок, 15% считают нормальным иногда ошибаться в количестве "н" в слове, а 14% – в постановке ударения. Еще 10% опрошенных думают, что допустимо нарушать нормы написания "-тся" и "-ться".

Слова "вайб" и "сигма" стали самыми популярными в социальных медиа в 2024 году. Первое слово означает атмосферу в конкретном месте, а второе – образ уверенного в себе, успешного человека.

"Вайб" упоминается 5,7 миллиона раз, а "сигма" – 4 миллиона раз. Также в тройку лидеров вошло слово "квадробер", которое означает участника сообщества, которое подражает повадкам животных.

