Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 21:32

Происшествия

Ребенок выпал из окна на Ореховом бульваре в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, девочка 2019 года рождения осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпала. Ребенок госпитализирован.

Установление всех обстоятельств инцидента, ход и результаты процессуальной проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

"Безопасность наших детей зависит только от нас – взрослых. Закрытые окна спасают жизни малышей", – указано в публикации ведомства.

Ранее ребенок 2023 года рождения выпал из окна квартиры на 7-м этаже дома на улице Обручева. Предварительно, мать оставила ребенка без присмотра. Ребенка доставили в больницу, установление обстоятельств случившегося взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.

"Безопасный город": в Москве мужчина выбросил из окна жену и ребенка

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика