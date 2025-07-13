Ребенок выпал из окна на Ореховом бульваре в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, девочка 2019 года рождения осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпала. Ребенок госпитализирован.

Установление всех обстоятельств инцидента, ход и результаты процессуальной проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

"Безопасность наших детей зависит только от нас – взрослых. Закрытые окна спасают жизни малышей", – указано в публикации ведомства.

Ранее ребенок 2023 года рождения выпал из окна квартиры на 7-м этаже дома на улице Обручева. Предварительно, мать оставила ребенка без присмотра. Ребенка доставили в больницу, установление обстоятельств случившегося взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.