Подмосковные спасатели сняли с карниза 5-го этажа трехлетнего ребенка

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

В муниципальном округе Серебряные Пруды в Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза 5-го этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале спасателей.

Родители мальчика сообщили, что вышли из квартиры "на минутку". За это время ребенок успел закрыть дверь на задвижку. Взрослые безуспешно пытались попасть внутрь, после чего вызвали спасателей.

Однако пока дверь вскрывали с помощью профессиональных инструментов, мальчик вышел на балкон, перелез через парапет и оказался на карнизе.

Очевидцы сразу же сообщили об этом спасателям и растянули одеяло, чтобы смягчить возможное падение. Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось вскрыть дверь в квартиру и снять ребенка с карниза, после чего его благополучно вернули родителям.

"Не оставляйте детей без присмотра – их безопасность в ваших руках!" – подчеркнули в сообщении.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли двухлетнему ребенку, который проглотил монету. Правоохранители доставили его в больницу на служебной машине.

Врачи оказали пациенту необходимую помощь, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

