Сотрудники Росгвардии помогли проглотившему монету мальчику в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

Сотрудники Росгвардии в Коломне оказали помощь двухлетнему мальчику, проглотившему монету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Подмосковью.

К находившимся в патруле росгвардейцам обратились родители, которые рассказали, что их ребенок проглотил монету и теперь с трудом дышит. Правоохранители посадили мальчика в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую больницу.

Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее спасатели в районе Внуково реанимировали подавившегося детским питанием ребенка. Молодая семейная пара принесла его в пожарно-спасательное подразделение.

Также сотрудники Росгвардии в Москве помогли вернуться домой четырехлетнему мальчику. Он самостоятельно покинул дом.