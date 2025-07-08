08 июля, 06:59Происшествия
Сотрудники Росгвардии помогли проглотившему монету мальчику в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"
Сотрудники Росгвардии в Коломне оказали помощь двухлетнему мальчику, проглотившему монету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Подмосковью.
К находившимся в патруле росгвардейцам обратились родители, которые рассказали, что их ребенок проглотил монету и теперь с трудом дышит. Правоохранители посадили мальчика в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую больницу.
Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее спасатели в районе Внуково реанимировали подавившегося детским питанием ребенка. Молодая семейная пара принесла его в пожарно-спасательное подразделение.
Также сотрудники Росгвардии в Москве помогли вернуться домой четырехлетнему мальчику. Он самостоятельно покинул дом.