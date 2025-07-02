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02 июля, 23:58

Происшествия

Спасатели реанимировали подавившегося ребенка в районе Внуково

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Сотрудники пожарно-спасательного отряда № 206 спасли задыхавшегося ребенка в районе Внуково, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По информации ведомства, во время поездки в метрополитене ребенок подавился детским питанием и начал задыхаться. Молодая семейная пара вышла на ближайшей станции – "Внуково" и побежала в пожарно-спасательное подразделение.

Начальник караула вместе с дежурной сменой отряда освободили дыхательные пути ребенка и провели ему сердечно-легочную реанимацию. До прибытия бригады скорой помощи спасателям удалось стабилизировать состояние малыша, он начал самостоятельно дышать.

Прибывшие врачи скорой госпитализировали ребенка в лечебное учреждение Москвы.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего укуса собаки. Ребенок поступил в больницу с рваными ранами головы.

Кроме того, сотрудники Росгвардии в Москве помогли родителям найти 4-летнего сына. Мальчик самостоятельно вышел из дома, но найти дорогу обратно не смог.

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