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01 июля, 13:53

Происшествия

Росгвардейцы в Москве помогли родителям найти 4-летнего сына

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии в Москве помогли вернуться домой 4-летнему мальчику, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время патруля на улице Бехтерева росгвардейцы увидели растерянного ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик самостоятельно вышел из дома, но найти дорогу обратно не смог. Стражи порядка нашли контактные данные родителей и незамедлительно с ними связались.

В результате правоохранители смогли успокоить мальчика и вернуть его родителям. Ребенок не пострадал.

Ранее сотрудники росгвардии задержали в подмосковных Химках 20-летнего москвича, который проник на территорию детского сада. Молодой человек пролез через забор, вскрыл с помощью лома дверь и проник в здание хозяйственного блока. Объяснить, зачем он это сделал, задержанный не смог, более того, он заявил, что не помнит, как оказался на территории детсада. Для дальнейших разбирательств москвича передали полиции.

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